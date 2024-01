Pesaro, cantieri e lavori. Vieni Oltre: «Spese pazze, tempi non rispettati: quasi meglio le incompiute»

PESARO – Lavori, spese e tempi. Pia Perricci, candidata per la lista civica Vieni Oltre lancia una provocazione: «Forse sarebbe meglio che ci fossero le incompiute».

Poi l’elenco: «900.000 euro spesi per sistemare il prato dello Stadio Benelli che si è allagato. 150.000 euro spesi per la mostra su Lucio Dalla per incassarne circa 33.000 euro, una mostra poco sponsorizzata e pubblicizzata.

Quasi 10.000.000 di euro per il palazzetto dello sport ad oggi non terminato. Oltre 454.000 euro spesi per l’auditorium Pedrotti che doveva essere funzionale già dal 2021 ma a tutt’oggi non si è vista la fine dei lavori.

Oltre 3.000.000 di euro per Il ripristino del cavalcaferrovia per la quale l’amministrazione comunale nel 2022 aveva assicurato di aver analizzato tutti i delicati aspetti dei rapporti con le Ferrovie dello Stato, al fine di garantire i lavori e non allungare le tempistiche per l’esecuzione».

Perricci chiude: «Le potremmo chiamare “promesse di pinocchio”. Queste le spese pazze dell’Amministrazione Comunale di Pesaro che, hanno sottratto soldi pubblici per lavori non realizzati o realizzati male. Ora fanno tremare i 700.000 euro raccolti per riqualificare il campo sportivo di Vismara. Come verranno fatti i lavori? Con la stessa efficacia di quelli svolti al Benelli? Oppure le spese da sostenere si moltiplicheranno come “i pani ed i pesci”? Il Sindaco nel Consiglio Comunale di fine anno per l’approvazione del bilancio, aveva dichiarato che “lui non lascerà incompiute”, ma a questo punto se bisogna scegliere il minor male, forse è meglio che lasci le incompiute, quanto meno ci sarà un campo sportivo in meno trasformato in piscina o meno indebitamento per la popolazione».