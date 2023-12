Pesaro, il cane poliziotto fiuta la droga: arrestato in stazione

PESARO – La droga in tasca, ma il fiuto del cane poliziotto lo fa arrestare.

Gli agenti della squadra Volante della Questura di Pesaro hanno effettuato nei giorni scorsi un controllo con l’unità cinofila e il pastore tedesco ha indicato ai poliziotti un uomo di colore. Si tratta di un 34enne gambiano richiedente asilo politico. Lavora a Pesaro.

L’uomo, in tasca, aveva un sacchetto con circa 70 grammi di hashish e circa 5 grammi di cocaina, un quantitativo pronto per essere smerciato in città. Tutto suddiviso in dosi, così da poter accontentare i clienti in maniera rapida. Di qui l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo ha anche precedenti specifici.

Un arresto che è avvenuto nel consueto triangolo dello spaccio tra la stazione ferroviaria, il parco delle Rimembranze e il Miralfiore. Droga che poteva essere destinata al lungo ponte dell’Immacolata, visto il quantitativo.

L’arresto è stato convalidato e il 34enne rimarrà in carcere. Il legale è pronto a valutare un rito alternativo.