Pesaro si candida a diventare meta turistica “intelligente” e sostenibile

PESARO – Pesaro si candida a diventare partner di ‘Smart Tourism Destinations’, progetto finanziato dalla Commissione Europea– DG GROW (Direzione Generale del Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI) e gestito da PwC e Intellera Consulting, in consorzio con CARSA e l’Università di Malaga. L’obiettivo è di supportare le destinazioni dell’Unione Europea nel percorso di transizione verde e digitale per favorire una gestione intelligente e sostenibile del turismo attraverso il ‘data mastering’, inteso come la capacità di raccogliere, analizzare e riutilizzare i dati turistici secondo un piano strategico coerente.

«Con la sua richiesta di adesione – commenta Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune – Pesaro si candida ad entrare nella prestigiosissima rete UE, per costituire – in un’ottica di collaborazione Europea -, un hub di Smart tourism con grandi prospettive di crescita. Anche alla luce del percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2024, si tratta di un altro prezioso tassello nella strategia di internazionalizzazione e consolidamento di una rete stabile di relazioni con il resto del mondo nel segno della cultura e del turismo».

Pubblicata a settembre e in scadenza a fine anno, la manifestazione d’interesse cui Pesaro partecipa intende selezionare un gruppo di 50 destinazioni europee che avranno l’opportunità di intraprendere un percorso personalizzato, tarato sulle loro reali esigenze, per migliorare il modo in cui utilizzano e gestiscono i dati per il turismo e trasformarsi così in una destinazione turistica intelligente.

Per tutto il 2022, i partecipanti di ‘Smart Tourism Destinations’ saranno coinvolti in una serie di attività dedicate – workshop collaborativi, webinar, eventi di peer learning e sessioni di coaching – condotti da esperti di spicco a livello europeo. Gli eventi favoriranno l’acquisizione di competenze specifiche e supporteranno anche la cooperazionetrale destinazioni coinvolte.

In sintesi, le città selezionate entreranno a far parte di una ‘comunità di pratica’ del turismo, un forum al cui interno sarà possibile condividere informazioni, entrare in contatto con l’ecosistema di altre destinazioni europee, diffondere buone pratiche e lavorare su progetti comuni, favorendo lo scambio di conoscenze ed esperienze. Le iniziative si concluderanno nella seconda metà del 2023, momento in cui si terrà l’evento finale del progetto.