Pesaro: campus della musica, bicipolitana e interventi alla falesia. Ecco il piano triennale delle opere

PESARO – Falesia, bicipolitana e campus della musica. Ecco il piano delle opere e il finanziamento presentato in Consiglio Comunale. È stato l’assessore al Fare Riccardo Pozzi a presentare la “Variazione al Piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024” – approvata dal consiglio con 19 favorevoli e 8 astenuti -, modifiche al «Piano triennale da 31milioni che seguono una prima variazione» e che «Tengono conto di uno scenario in cui la maggior parte dei comuni ha ancora difficoltà ad approvare il Bilancio di previsione; che tiene conto degli effetti del “caro energia”, dell’aumento delle materie prime, dei costi degli appalti e dei tempi di realizzazione, oltre alle difficoltà a trovare le ditte che realizzano gli interventi».

Nonostante queste difficoltà «di cui non si può non tener conto, la Variazione va ad aggiungere e non a togliere rispetto alla previsione sugli investimenti dando priorità a quelli che prevedono la compartecipazione di fondi ministeriali e regionali che integriamo con le risorse proprie». La Variazione inserisce i fondi ottenuti dal Comune dal Ministero della Transizione Ecologica, per il progetto di “falesia e della Strada del Mare di Fiorenzuola di Focara”, per un importo complessivo di 477.732 euro. Consentirà di inserire nel Piano delle opere gli interventi in Strada del Mare (143.000 euro) e il “Recupero dell’assetto idro-geologico falesia” per 240.000 euro. La modifica permetterà anche i lavori alle scogliere tramite l’inserimento del «finanziamento regionale ottenuto dal Comune per la manutenzione straordinaria delle scogliere di Sottomonte (prevista da settembre 2022). L’importo totale dell’intervento è di 170mila euro a cui il Comune contribuisce con 42.672 euro».

Figurano inoltre anche 114mila euro del progetto “Oasi della Tartaruga” (finanziato per 79.336,39 € dal Feamp e per 34.663,61€ dal Comune). Con la Variazione, l’Amministrazione prosegue il progetto di “Riqualificazione, restauro e valorizzazione di Palazzo Ricci e creazione Campus della Musica”: l’importo inizialmente previsto per 2.097.000 euro viene rimodulato a 2.237.000 euro. Il documento consente inoltre l’ampliamento della rete della Bicipolitana inserendo il finanziamento del Ministero inizialmente attribuito al tratto via Gagarin – via Pertini per quello di via Paganini – compreso tra via Ponchielli e via Lombardia.

Tra le opere oggetto della variazione anche: i lavori di straordinaria manutenzione al teatro Rossini per 150.000 euro: «Con il vicesindaco Vimini – ha spiegato Pozzi – abbiamo condiviso la priorità di avere una città pronta per Pesaro 2024». In quest’ottica, sul Teatro, l’Amministrazione sta lavorando su due “fronti”: «Il primo è quello del cantiere della sala della Repubblica (che sta procedendo coerentemente con l’iter previsto) e che si concluderà nei primi giorni di luglio; l’altro è quello rappresentato dalle spese per l’incarico di progettazione per un intervento di straordinaria manutenzione che renderà lo spazio agibile e disponibile per tante iniziative culturali che si svolgeranno quest’anno».

Pozzi ha aggiunto che «La Commissione Pubblico spettacolo ha dato parere positivo all’agibilità del Teatro. Agibilità ridotta in parte dai lavori della sala della Repubblica che sono “conflittuali” con la fruizione dell’ultimo ordine di palchi». Presenti nel documento anche: lavori di ristrutturazione del centro sociale di Vismara per 350.000 euro, «spazio importante per il quartiere su cui interverremo al più presto»; la sistemazione litorali soggetti ad erosione per l’anno 2022 di complessivi 130.000 euro; l’incremento di 300.000 euro per la straordinaria manutenzione stradale per 1.300.000 euro, «nella definizione del piano asfalti cercheremo di dare priorità alle strade legate a sicurezza di pedoni e ciclisti. Si parte da aumento sicurezza per cittadini; l’incremento di 50.000 euro per la straordinaria manutenzione dei parchi di Monteciccardo per 170.000 euro».

Ecco i commenti dei consiglieri. Petretti (Forza Pesaro #ungranbelpo’): «L’Amministrazione è riuscita a intercettare bandi nazionali e regionali e la variazione li inserisce nelle azioni rivolte a temi cruciali: sicurezza (si ampliano le ciclabili e incrementa la manutenzione delle strade); cultura (teatro Rossini, palazzo Ricci); bellezza e cura della città (con i parchi di Monteciccardo); ambiente (Oasi delle Tartarughe, Strada del Mare a Fiorenzuola, scogliere); sociale (Vismara).

Andreolli (Lega): «Vorremo chiarire il perché sia necessaria questa cospicua variazione di bilancio per i lavori al Teatro». Il giudizio sulla variazione del consigliere, «è sostanzialmente positivo perché acquisisce diversi finanziamenti per azioni rivolte all’aspetto idrogeologico e culturale della città. Buono anche l’intervento su Vismara, che il Quartiere attendeva da tempo».

Mattioli (Pd): «Variazione molto positiva soprattutto per quanto riguarda la forte azione di tutela del territorio che prevede, è un passaggio di salvaguardia davvero incisivo». Sulle asfaltature, «Ci aspettavamo qualcosa di più, i 500km di strade del comune richiedono molti interventi».