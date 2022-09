Pesaro, la campagna elettorale si sposta sui social e i pannelli per i manifesti restano vuoti

PESARO – La campagna elettorale figlia dei tempi moderni. Eravamo soliti vedere la città invasa di manifesti di candidati, ma quest’anno diversi spazi elettorali sono praticamente vuoti.

Quelli in foto sono i supporti posizionati in via Kennedy per il seggio elettorale pesarese nella scuola di via Fermi.

A meno di 20 giorni dalle elezioni sono praticamente vuoti, nessun politico ha piazzato il suo “santino” sul pannello. Tutto figlio dei tempi moderni e del modo di comunicare contemporaneo, dove la campagna elettorale ormai si è spostata sui social.

Sponsorizzate su Facebook, foto su Instragram, messaggi Whatsapp, pagine Telegram e video su Tik Tok.

Per i politici quella è la forma migliore per raggiungere l’elettorato. E i pannelli restano vuoti. Con buona pace di qualche elettore più anziano che neppure conoscerà il volto del candidato paracadutato nel nostro collegio.