Pesaro, via alla campagna contro la zanzara tigre: ecco gli interventi di Aspes

PESARO – Prevenzione e contrasto. Sono queste le parole chiave della campagna contro la zanzara tigre messa in campo dal Comune di Pesaro con Aspes spa e dalle farmacie comunali sparse sul territorio. La lotta ai fastidiosi insetti è iniziata lunedì 26 maggio poiché, con l’arrivo del caldo, le loro uova si schiudono ad una temperatura giornaliera di almeno 18 gradi. La tabella di marcia degli operatori di Aspes prevede interventi di disinfestazione antilarvali nelle caditoie pubbliche di tutti i quartieri della città che verranno ripetuti periodicamente ogni 15-20 giorni nei tombini e nelle caditoie stradali (a Pesaro sono 25.000), ma anche lungo i fossati, i corsi d’acqua e nei potenziali focolai di infestazione.

«Il fenomeno purtroppo non si può debellare del tutto – dice Luca Pieri presidente di Aspes – poiché è diventato una parte endemica del nostro ambiente, ma possiamo far sì che sia contenuto con azioni di prevenzione e contrasto: fondamentali sono gli interventi che stiamo realizzando su più fronti, così come la collaborazione attiva dei cittadini. I cittadini hanno un ruolo importante nel contrasto alla zanzara tigre. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: bisogna evitare il formarsi di ristagni d’acqua, come quelli nei sottovasi di piante e fiori, dove le zanzare tigre potrebbero andare a deporre le uova. E invitiamo gli stessi privati a segnalarci la presenza di situazioni particolari di infestazione presenti in parchi così come in luoghi privati, in modo da poter intervenire con la squadra del servizio Verde di Aspes spa».

«La lotta alla zanzara tigre – dicono il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l’assessora all’Ambiente, Sostenibilità e Agroecologia, Maria Rosa Conti – è un impegno che affrontiamo ogni anno con determinazione, grazie alla professionalità e alla collaborazione di Aspes e delle farmacie comunali.

Questi interventi in tutta la città sono fondamentali per prevenire disagi e tutelare la qualità della vita nei nostri quartieri. Invitiamo tutti i pesaresi a fare la propria parte adottando semplici accorgimenti».

Importante è anche il ruolo delle nove farmacie comunali gestite da Aspes, che a partire da martedì 3 giugno mettono a disposizione dei cittadini, gratuitamente, prodotti larvicida da utilizzare nei tombini o nelle caditoie di casa (fino a esaurimento della scorta di 5 mila confezioni disponibili). Oltre a questa iniziativa, nelle farmacie comunali con l’acquisto di uno specifico spray repellente per zanzare a marchio Farmaciecomunali.it (disponibile nella versione per bambini ed adulti) si ha in omaggio una penna stick dopo-puntura (il cui costo da solo sarebbe di euro 9.90) da applicare subito dopo la puntura di zanzara tigre o di altro insetto. Con questa offerta il prezzo al pubblico di entrambi i prodotti è di euro 11,90 anziché 21,80.

La strategia per combattere la zanzara tigre in città prevede anche trattamenti adulticidi in aree pubbliche sensibili , comprese le zone davanti alle scuole, asili, uffici pubblici, aree di ritrovo, aree verdi, cimiteri, caserme, aree demaniali, sponde di fiumi e fossi, laddove venga accertata la possibilità di un elevato livello di infestazione. Il piano prevede anche un successivo controllo dell’efficacia dei trattamenti da parte dei tecnici.

Aspes, inoltre, ricorda che tutti i prodotti utilizzati per la disinfestazione sono naturali.