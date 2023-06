Pesaro, cammina sui binari in stato confusionale: salvato

PESARO – Ansia e apprensione, un uomo è stato visto camminare sui binari in stazione del treno a Pesaro nel tardo pomeriggio di sabato.

L’allarme è stato dato dai passeggeri che hanno visto una persona giovane passeggiare sui binari. L’uomo rischiava di essere investito. Per evitare tragedie è stata temporaneamente sospesa la circolazione dei treni. Immaginando le intenzioni dell’uomo dalla sala macchine era stato dato l’avviso ai macchinisti di fermarsi prima.



Sul posto si è precipitata la Volante della Polizia e immediatamente ha raggiunto la persona e l’ha messa in salvo. Raggiunto e portato via dal personale della volante, si è scoperto che si trattava di un cittadino americano, 43enne.

Il giovane si presentava confuso e poco collaborativo con le forze dell’ordine. Non parla italiano e la comunicazione è stata molto complicata.

L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso per la valutazione delle condizioni fisiche e psichiche. Qui i medici lo hanno preso in cura e hanno valutato il da farsi.

Tanta paura e tensione, ma tutto è andato per il meglio scongiurando ogni tipo di incidente.