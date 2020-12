Pesaro, camion in fiamme in A14 all’altezza del ponte di Santa Veneranda

PESARO – Fiamme, fumo e tanta paura per un incendio scoppiato in A14 a un camion cisterna.



È accaduto nella tarda serata di martedì (29 dicembre) nella corsia nord, all’altezza del ponte sul quartiere Santa Veneranda. Secondo quanto si apprende ci sono state delle esplosioni, molto probabilmente a seguito di un incidente tra una autocisterna e un altro mezzo. Secondo le prime informazioni l’autista del mezzo andato a fuoco sarebbe morto. Trasportava rifiuti.

L’incendio visibile da lontano

Sul posto sono corsi i vigili del fuoco di Fano e Pesaro oltre alla Polstrada. Durante l’esplosione sono volati dal ponte, sulla sottostante strada provinciale dei pezzi di lamiera infuocata. Per fortuna nessun mezzo stava passando e non ci sono stati incidenti.



Anche la polizia locale è intervenuta per regolare e bloccare la circolazione. Si è creata una coda di oltre sei chilometri sia nella corsia nord che in quella sud.