Pesaro, camion come ariete contro il bar. Ladri in fuga con la slot machine

Il colpo al bar Vampa di via Lombroso nella notte tra venerdì e sabato. Sul caso indagano i carabinieri. Anche il furgone era rubato

PESARO – Un furgone in retromarcia, la vetrata di ingresso del bar Vampa che cade in frantumi.

Furto con spaccata nel bar tabacchi di via Lombroso nella notte tra venerdì e sabato. I ladri hanno rubato il camion in una ditta di Montelabbate, poi sono arrivati a Pesaro per la scorribanda.

Una volta buttata giù la vetrata, un uomo coperto da passamontagna ha preso di peso una slot machine e l’ha caricata sul camion. Tutto in pochi attimi perchè è saltato l’allarme e si sono accese le luci del locale che hanno disturbato i malviventi.

Difficile quantificare la somma che potesse esserci all’interno della slot machine. Sul caso indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il furgone è stato ritrovato a Montelabbate. I militari lo stanno analizzando in cerca di elementi utili lasciati dai malviventi.