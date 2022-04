Pesaro, rubano 300 litri di gasolio da un camion cisterna in sosta

PESARO – Prezzi del gasolio alti? I ladri rubano il liquido da una autocisterna. Il mezzo pesante era fermo per via delle festività pasquali ed era parcheggiato in via Brigata Gap a Villa Fastiggi.

Quando il conducente, un cittadino rumeno residente a Pesaro, è andato a riprendere l’autocisterna, ha trovato il tappo protettivo scardinato. Dal serbatoio erano stati aspirati ben 300 litri di gasolio. Un furto che riflette la situazione del momento perché il tema del caro benzina è all’ordine del giorno. A fine mese, salvo modifiche, dovrebbero finire le misure di contenimento dei prezzi del governo e potrebbero tornare ai livelli di marzo quando avevano toccato i 2,3 euro al litro.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato una indagine.