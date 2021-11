Calcio, la Vis Pesaro sfida la Reggiana capolista

Domani al Benelli arriva la grande favorita del Girone B di Serie C. Emiliani ancora imbattuti in campionato. La Vis però vuole stupire

PESARO- Sarà una sfida difficile quella che attende la Vis Pesaro domani allo Stadio Benelli. In terra rossiniana arriva infatti la capolista del girone, ovvero la Reggiana. La formazione emiliana, miglior attacco del campionato con 22 reti realizzate e seconda difesa meno battuta, ma soprattutto squadra capace di mettere a segno 8 vittorie e 4 pareggi in 12 partite di campionato, dimostra come sia una delle grandi favorite per la promozione in Serie B. Numeri e statistiche in cui l’allenatore della Vis Pesaro Marco Banchini riconosce il calibro di questa formazione.

«La Reggiana è una squadra esperta che ha grandissime qualità – ha detto Banchini alla vigilia della sfida – è una squadra che ha vinto la maggior parte delle partite nella parte finale e questo è simbolo di una compagine che sa far sue le gare equilibrate. Noi però dobbiamo rimanere concentrati e lavorare sulla nostra identità e su quanto di buono è stato fatto nelle ultime settimane di lavoro».

Piccole buone notizie intanto dall’infermeria con il calciatore argentino Martin Tonso che ha ripreso gli allenamenti in gruppo. «Dopo il brutto infortunio pensavamo di rivederlo verso Natale – ha detto Banchini – e invece grazia all’ottimo lavoro dei medici da mercoledì è tornato a lavorare con noi e siamo fiduciosi che presto possa tornare in campo. Per noi il suo recupero sarebbe davvero importante» ha concluso Banchini.