Pesaro, calci alla porta della Questura in piena notte: denunciato

PESARO – Esagitato in Questura, se ne va con una denuncia. Alle tre della notte tra mercoledì e giovedì si è presentato davanti alla Questura, in via Giordano Bruno, e ha iniziato a sferrare calci contro la porta. Il rumore ha subito richiamato gli agenti che si trovavano all’interno e quando sono usciti hanno visto il ragazzo in uno stato chiaramente alterato dall’alcol.

Lo hanno avvicinato e lui ha reagito con spintoni tanto che è stato bloccato. Un piccolo parapiglia. Una volta identificato è risultato essere un giovane egiziano di 25 anni. Concluse le verifiche il ragazzo si è preso una denuncia per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione per ubriachezza molesta. Ricordiamo che l’ubriachezza molesta non è più un reato, ma una sanzione amministrativa. Per il giovane 100 euro di multa.