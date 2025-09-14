Pesaro, cade da cavallo sul San Bartolo: soccorsa dai Vigili del fuoco e dalla squadra Saf

PESARO – Doveva essere una semplice passeggiata a cavallo nel parco San Bartolo, ma una donna è rimasta ferita in una brutta caduta quando è stata disarcionata dopo aver battuto la testa contro un ramo sporgente.



Una 48enne di Fano attualmente residente in Svizzera, si era recata al maneggio del parco, uscendo per un’escursione nei boschi insieme a un accompagnatore equestre. L’incidente è avvenuto poco dopo, a causa di un ramo lungo il sentiero che la donna ha urtato finendo a terra dopo essere stata sbalzata da sella. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al personale del 118. Sul posto la squadra Saf dei vigilo del fuoco, Speleo-Alpino-Fluvale. Ma l’intervento di soccorso si è rivelato più impegnativo del previsto a causa del luogo impervio in cui era avvenuto l’infortunio. I soccorritori hanno dovuto percorrere a piedi un tratto di 250 metri e una volta raggiunta la donna l’hanno imbragata e stabilizzata con una speciale barella, utilizzando, per il trasporto in sicurezza, le tecniche Saf, adatte per interventi complessi e in punti di non di facile accesso. Nella fattispecie è stata impiegata la cosiddetta tecnica del “dondolo”.



La donna è stata quindi portata in ospedale per gli accertamenti del caso. Nell’urto contro il ramo avrebbe riportato un sospetto trauma cranico e dopo la caduta lamentava dolori al torace. Le sue condizioni non sono per fortuna gravi.