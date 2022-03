Incidente sul lavoro a Pesaro: cade dal soffitto del capannone. Sul posto l’eliambulanza

PESARO – Cade dal soffitto del capannone, portato in eliambulanza a Torrette. Si tratta di un 60nne pesarese, elettricista, che nel pomeriggio di martedì 1 marzo, stava riparando l’impianto di un capannone di via dell’Industria, a Chiusa di Ginestreto, ad un’altezza di almeno cinque o sei metri.

Per cause da accertare l’uomo è caduto sfondando il controsoffitto per poi precipitare a terra. A soccorrerlo c’era il figlio che insieme a lui stava lavorando nel capannone. È stato dato l’allarme al 118 ed è arrivata sul posto l’eliambulanza che è atterrata proprio davanti al capannone.

Le sue condizioni sembravano buone. L’uomo non ha mai perso conoscenza e non dovrebbe aver sbattuto la testa in maniera grave. È stato sottoposto ad una lunga serie di visite ed esami radiologici e un primo responso si potrà avere dopo un decorso di 48 ore.