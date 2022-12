Pesaro, bottigliate in faccia a una donna: arrestato

Il fatto di cronaca in via Nino Bixio. A finire in manette un gambiano di 37 anni già con vari precedenti

PESARO – Bottigliate in faccia a una donna, scatta l’arresto.

Il fatto è avvenuto in via Nino Bixio nella giornata di lunedì (12 dicembre). Un negoziante aveva denunciato l’aggressione e sul posto sono corse le Volanti della Questura che hanno visto una donna con il volto tumefatto grondante di sangue. Con lei c’era il marito e alcune persone che avevano assistito alla scena.



Secondo le testimonianze uno straniero, gambiano di 37 anni, completamente ubriaco, aveva preso a botte una donna vietnamita di 37 anni con una bottiglia in pieno volto per poi allontanarsi.

L’uomo era ancora sul marciapiede mentre urlava frasi ingiuriose e insulti contro i titolari del locale. Così gli agenti lo hanno perquisito ma lui ha reagito con spinte e calci tanto che un poliziotto ha riportato ecchimosi e ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Poi è stato portato in questura e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni.

Aveva un taglio alla mano, derivato dalla rottura della bottiglia che aveva usato per colpire la donna, anche lei finita al pronto soccorso.

Dalle prime indagini è emerso che il gambiano, già la sera prima, aveva iniziato a minacciare la donna e il marito nel loro negozio. «Vi ammazzo, vi taglio la gola, bastardi».

Lo straniero ha vari precedenti per resistenza, spaccio e lesioni a seguito di un’aggressione verso un nordafricano.

L’avvocato Matteo Mattioli che ha chiesto i termini a difesa per scegliere il rito e fare chiarezza sulla storia. Arresto convalidato, rimesso in libertà in attesa del processo. Per lui il divieto di dimora a Pesaro.