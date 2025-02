Pesaro, iniziate le operazioni di bonifica a Muraglia per l’amianto

PESARO – Annunciate nelle scorse settimane dall’Amministrazione, sono iniziate le operazioni per la bonifica dell’amianto nell’area dell’ex fabbrica Carloni. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessore all’Ambiente Maria Rosa Conti sottolineano il «risultato importante per la tutela della salute dei lavoratori e dei residenti». Le operazioni si stanno svolgendo nello stabile posto sotto sequestro da luglio come previsto dall’ordinanza sindacale. Stabile che è stato reso accessibile al solo scopo di permettere ai proprietari di svolgere le attività di bonifica dall’MCA. «È una bella notizia, importante per l’intero quartiere e per la città. è un esempio di quanto stiamo facendo per risolvere un problema complesso e purtroppo molto diffuso nel territorio, promuovendo e sensibilizzando cittadini e aziende» aggiungono il sindaco e l’assessora.

L’attività di smaltimento dei mezzi contaminati e delle coperture di eternit, è iniziata nelle ultime 24 ore; prevede una prima fase in corso all’interno dello stabile e una seconda fase, durante la quale la ditta specializzata e autorizzata provvederà all’incapsulamento del materiale contenente amianto e la successiva rimozione.

Il tutto è eseguito seguendo le indicazioni fornite dal Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) – Servizio ambiente e salute dell’Azienda Sanitaria Territoriale che nei giorni scorsi ha eseguito i sopralluoghi e ha valutato il piano di sicurezza dell’azienda che sta realizzando l’intervento. L’Ast ha fornito alla ditta incaricata le indicazioni da osservare; la ditta le sta rispettando come confermano i controlli che la stessa Ast sta eseguendo ed eseguirà con costanza.

Biancani, Conti e il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) di Ast sottolineano che «le operazioni si stanno svolgendo come da programma. Non ci sono problemi, né comportamenti particolari che i residenti devono obbligatoriamente seguire. Nel caso dovessero rendersi necessari, seguiranno delle comunicazioni ufficiali del Comune di Pesaro e di Ast».