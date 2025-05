Pesaro, bocciata la proposta di un fondo per gli aumenti delle bollette idriche

Sulla questione portata in consigio a Pesaro la maggioranza precisa: «Usciremo con un bando del fondo anticrisi con contributi anche per l'acqua»

PESARO – Aumenti della bolletta dell’acqua, l’opposizione chiede un fondo per ristori. La maggioranza boccia la proposta in Consiglio.

Un argomento che aveva generato tante reazioni e polemiche. L’annuncio era arrivato a dicembre con l’opposizione sugli scudi e manifestazioni di piazza di EvolviAmo Pesaro.

A presentare la mozione i consiglieri Andreolli, Lanzi, Marchionni, Marinucci, Dallasta, Bartolomei, Malandrino, Boresta, Corsini, Redaelli, Canciani. Ad illustrarla il consigliere Andreolli della Lega: «Chiediamo a Giunta e sindaco di istituire un fondo speciale, utilizzando le risorse derivanti dai dividendi degli utili di Marche Multiservizi, al fine di mitigare gli effetti dei rincari sulle bollette del servizio idrico per i cittadini e le attività economiche. Annullare, attraverso ristori, gli aumenti tariffari del 2024 almeno per le famiglie più fragili individuabili attraverso l’indicatore ISEE, garantendo loro un importo che abbatta i rincari. Attivare un tavolo di concertazione con la partecipazione di sindacati, associazioni di categoria, rappresentanti del consiglio comunale (es. capigruppo, commissioni competenti) e altre realtà̀ interessate, per definire le priorità̀ di intervento e stabilire criteri equi per la distribuzione dei ristori».

Cioppi dalla maggioranza ha detto: «Il sindaco Biancani con l’assessore Luca Pandolfi e la giunta, stavano già lavorando a un bando (che a breve sarà pubblicato) per un bonus idrico specifico, per sfruttare il Fondo Anticrisi per scontare le bollette mettendo a disposizione un monte di risorse come mai sono state previste per le bollette dell’acqua».

Redaelli di Fdi: «I rincari che colpiscono famiglie e imprese sono sotto gli occhi di tutti, in un momento storico in cui le tasse a Pesaro stanno aumentando in modo obbligatorio o per scelta di fare cassa. Per mesi avete detto che avreste implementato il fondo anticrisi alla prima variazione di bilancio, ne sono state fatte parecchie ma avete scelto altro. Il tema dei rincari ci interessa e per questo ne abbiamo fatto una battaglia politica perché va a discapito di famiglie e imprese del territorio. Il Comune ha una responsabilità, detenendo il 25% delle quote di MMS. Continua a privilegiare gli utili per la spesa corrente, innescando un meccanismo che non è virtuoso».

Marchionni di Pesaro Svolta ha detto: «Gli introiti che prende l’Amministrazione comunale da MMS invece di spenderli per organizzare qualche sagra si potrebbero accantonare creando un fondo da andare a soccorso delle famiglie più disagiate».

Sulla mozione è intervenuto l’assessore alle Politiche educative Luca Pandolfi: «Negli ultimi 10 anni, dal 2014 al 2024, il Fondo anticrisi ha messo in campo risorse pari a 1.948.785 euro assegnate attraverso un bando pubblico ai cittadini pesaresi. Aggiungiamo a questi numeri quelli dell’“operazione TARI” che nel 2022 e 2024 ha assegnato 647.251 euro». Tornando nel dettaglio sulle bollette dell’acqua, Pandolfi ha segnalato: «usciremo con il bando del Fondo anticrisi con i contributi per le bollette dell’acqua anticipandolo rispetto ai consueti tempi (agosto). Sarà superiore ai 100mila euro perché prevedrà le risorse che il sindaco ha detto che aveva concordato in seno a MMS. L’Isee va dai 9mila ai 20mila euro, per una stima di quasi 2mila persone intercettate».