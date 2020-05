Una birra davanti alla pizzeria dopo il turno di lavoro a 400 gradi: multati per assembramento

PESARO – Una birra dopo un turno di lavoro lungo e asfissiante. Questa è la parola più adatta perchè stare davanti a un forno ad alta temperatura per diverse ore con la mascherina è già uno sforzo notevole. A peggiorare le cose, la multa finale per “assembramento” in base alle regole del decreto sul distanziamento sociale.



A portare a conoscenza il fatto è la Pizzeria dal Paz di via Torricelli, zona Piazza Redi, il cui titolare si è sfogato su Facebook.

«Volevo raccontare un fatto veramente disdicevole. Dopo aver chiuso la mia attività alle ore 22:00/22:15, ho salutato i miei dipendenti lasciandoli fuori dal locale, a fumarsi una sigaretta e bersi una birretta dopo essersi fatto un turno davanti ad un forno a 400 gradi con tanto di mascherina e guanti. Lascio immaginare con quali sacrifici. Ma poco dopo sono passate le forze dell’ordine e hanno elevato un verbale alle 22:35 con tanto di multa di ben 400 euro a testa. Non si può immaginare la mia amarezza visto che per me sono una famiglia o meglio dei figli. È solo uno sfogo ed un racconto di quello che è accaduto».

Uno dei dipendenti multati aggiunge: «Viva la legge, ma in questo caso dov’è finito il buon senso tanto decantato ed imposto a noi comuni cittadini per mesi?». E ancora: «Penalizzante ed esagerata».

Tantissimi i commenti di solidarietà tra cui «Qui si tratta di buon senso e discrezionalità. Va bene, ci sarà pur stato “assembramento” per qualche minuto, ma si poteva chiudere un occhio».