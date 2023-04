Pesaro, dal bike hub alla stazione e alla cittadella del basket: quasi 3 milioni di interventi nel piano delle opere

PESARO – Piano triennale delle opere, quasi 3 milioni di interventi.

In commissione lavori pubblici è stato illustrato l’iter che ha portato all’individuazione delle risorse per le opere pubbliche che daranno la possibilità di restaurare, ricostruire una scuola, incentivare l’ecosostenibilità, riqualificare campi sportivi e rendere più sicure le nostre strade.

Il 28 aprile il Consiglio Comunale voterà la variazione al piano delle opere per 2 milioni 820mila euro.

«L’opera pubblica che sta a cuore a tutti i pesaresi e amanti del mondo del belcanto – riferisce la capogruppo Pd Anna Maria Mattioli – è sicuramente il Teatro Rossini per il quale viene messo a bilancio l’importo necessario per il 2° stralcio per adeguamento sismico (370.000 euro) a completamento del nostro “fiore all’occhiello” della cultura. Potremo così tornare ad ammirarlo, dopo lo stop dovuto anche al recente evento sismico, in piena sicurezza e in tutto il suo splendore già dal prossimo ottobre per la stagione di prosa e i concerti d’autunno».

Per lo sport vanno incrementati gli investimenti relativi alla Cittadella del basket di Via Togliatti (76mila euro per le progettazioni non comprese nel bando PNRR) così come la riqualificazione dello stadio del baseball che da decenni attende un intervento di modernizzazione (importo in aggiunta di 14mila euro sempre per la progettazione non compresa nel bando PNRR).

Stesso ragionamento per la Scuola Anna Frank di S.Maria delle Fabbrecce, occorre un incremento per spese tecniche di progettazione per l’esecuzione della demolizione e totale ricostruzione (+100mila) un nuovo edificio NZEB che darà una risposta importante in termini educativi alla zona nord della città di Pesaro.

«La sostenibilità – prosegue Mattioli – è rappresentata da un’opera che è stata sollecitata in maniera bipartisan da tutta la commissione, ovvero la realizzazione di un deposito per parcheggio biciclette/e-Bike nella zona retrostante la ferrovia, a servizio del nodo intermodale della mobilità urbana (finanziamento dal Bando regionale di 80mila euro, che l’amministrazione comunale ha dovuto integrare prima con altri 50mila euro e in questa variazione con ulteriori 10mila euro) anche in concomitanza con la riqualificazione di tutta l’area del cavalcaferrovia e sottopasso “Cappuccini” dove verranno installate ulteriori telecamere per aumentare la sicurezza e ridare valore a quella zona degradata».

Entro maggio dovranno essere affidati i lavori e i primi di giugno partirà l’esecuzione del primo deposito per biciclette, con fondo in calcestruzzo e pannelli in prefabbricato, costituito da due moduli chiusi che potranno essere in futuro ampliati (sperando in ulteriori fondi regionali a favore della mobilità sostenibile); avrà un marciapiede leggermente rialzato che si andrà ad allineare alla ciclabile del sottocavalcaferrovia e in corrispondenza verrà abbattuta l’attuale recinzione ferroviaria in cemento per avere una visione di spazio aperto e ben fruibile dai ciclisti. L’area del deposito sarà di circa 50mq. per un’altezza di 3,40mt. Ospiterà 2 rastrelliere sovrapposte di 16 posti bici cadauna e 4/8 posti per e-bike elettriche ai quali si aggiungeranno ulteriori posti esternamente alla struttura sempre custoditi.

«A fine anno – conclude Anna Maria Mattioli – partiranno anche i lavori per la casa delle bici all’interno dell’ex deposito delle locomotive, un tempo di proprietà di RFI poi acquistato dal Comune dove è previsto il ‘bike hub’ in seno all’ambizioso progetto di riqualificazione “SPRINT-Bando Periferie” con ulteriori posti per deposito/noleggio biciclette, un info-point sulla “Bicipolitana” un pit-stop per assistenza tecnica e un punto ristoro per i ciclisti che parcheggiano l’auto e proseguono in bicicletta fino al centro, mare e colli. Con la nuova riqualificazione della stazione ferroviaria ad opera di RFI verranno inoltre posizionate le nuove e moderne rastrelliere, un centinaio circa, di fronte all’ingresso, per rendere la zona più servita e ordinata ad uso dei pendolari che arrivano in stazione con la propria bici»

«La sicurezza anche sulle strade – conclude Lorenzo Montesi Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Nuove Opere – sarà garantita con un investimento straordinario per le asfaltature e realizzazione di sottoservizi propedeutici, grazie all’investimento di 2.250.000 che si vanno ad aggiungersi al milione di euro già stanziati con l’accensione di un mutuo pienamente sostenibile dall’amministrazione».