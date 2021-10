Pesaro, dal bike hub alla ciclabile di via Fratti, rivoluzione a Pantano

PESARO – Come cambia il quartiere di Pantano.

Dal Cavalcavia al sottopasso dei Cappuccini, passando per il parcheggio del Cimitero e il Bike Hub della nuova Stazione. In altre parole: «In arrivo una vera e propria rivoluzione per Pantano e per tutta la città». Matteo Ricci e l’assessore all’Operatività Enzo Belloni fanno il punto dei progetti in partenza nel Q12, durante la terza tappa di “Sindaco X i Quartieri”. «Oltre 22milioni di euro per la riqualificazione di via Dell’Acquedotto, la Stazione, Cavalcaferrovia» hanno ricordato sindaco e assessore dal pizzale delle Chiesa dei Cappuccini, elencando i progetti che prenderanno il via dal prossimo anno. «Il primo a partire sarà il Bike Hub, la gara è prevista per marzo. Si tratta di uno spazio custodito a pagamento per le biciclette al servizio dei parcheggi scambiatori che saranno realizzati a sud della stazione ferroviaria».

La superficie del deposito custodito sarà di 54 mq (per un’altezza di 4 metri), prevede una struttura portante in acciaio, elementi di tamponamento in vetro e copertura in lamiera, illuminazione interna ed esterna. Gara a fine anno per la riqualificazione del sottopasso dei Cappuccini, «L’operazione prevede l’allargamento e restyling completo del passaggio». Tema caldo anche quello della sicurezza al Parco Miralfiore: «Stiamo facendo di tutto per far vivere il parco – ha commentato Ricci – l’idea che portiamo avanti è: più gente c’è, più una zona è sicura. In questi luoghi c’è bisogno della presenza continua delle forze dell’ordine. Ci siamo già messi all’opera per risolvere il problema, siamo in contatto costante con le forze dell’ordine». Insieme ai residenti di Pantano, anche Padre Marzio, che sottolinea la necessità di aprire: «La chiesa del Cimitero, è sempre chiusa, soprattutto deve essere riscaldata d’inverno. La cripta è una delle più antiche delle Marche».

Seconda tappa del tour alla scuola “pluripremiata” di via Lamarmora: «Ci ha dato la spinta per ipotizzare altre nuove strutture. Siamo riusciti a finanziare la palestra, fondamentale per scuola, quartiere e società sportive». Una struttura omologata dal Coni per le competizioni agonistiche, che prevede circa 200 posti a sedere e che prevede anche la realizzazione di un parcheggio a raso al servizio dei plessi e della cittadinanza. È un intervento decisivo sia per le attività scolastiche sia per quelle extrascolastiche del territorio che conferma sempre più Pesaro quale città dello sport.

«Ora al lavoro per intercettare fondi per nuova scuola elementare e altri spazi per creare struttura sociale quartiere. Su questo settore è importante dare continuità alla progettazione».

Del nuovo parcheggio del Cimitero si è parlato insieme ai residenti intervenuti in via Belgioioso, a due passi dalla Bicipolitana recentemente riqualificata. Il piano, illustrato da sindaco e gli assessori Nobili e Belloni, prevede: «oltre 200 nuovi posti auto, alberature, illuminazione, chioschi». Il nuovo parcheggio dovrebbe essere utilizzabile già dall’estate. Si tratta dello spazio a lato del cimitero, dove oggi c’è la FME, ditta che sta trasferendo parte del comparto in zona Interquartieri. Sempre nel 2022, «partirà via Fratti con pista ciclabile, asfaltature e viale. Più verrà realizzata la rotatoria via Fratti/via Madonna di Loreto».

Il tour è proseguito al Parco Trulla, dove si ipotizza la realizzazione di una palestra a cielo aperto e di un anfiteatro, poi la Pasticceria Antica Pesaro in via Rossi e Caffetteria del Borgo in Largo Rosolino Pilo.