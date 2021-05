Pesaro, Biesse tra le 150 aziende italiane più sostenibili: ecco il bilancio

PESARO – Meno emissioni di C02 ed energie rinnovabili: Biesse Group, multinazionale di Pesaro leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, materiali tecnologici e metallo quotata alla Borsa di Milano, ha presentato il nuovo Bilancio di Sostenibilità 2020. I numeri segnano una forte discontinuità con il passato: -70% emissioni di CO2 rispetto al 2019; 100% di energia elettrica acquistata proveniente da fonti rinnovabili con garanzie di origine per le società italiane del Gruppo; 4.893 tonnellate di CO2 evitate tramite l’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili con garanzie di origine per le società italiane del Gruppo; 16.500 m2 di pannelli fotovoltaici installati; 560 tonnellate di CO2 evitate tramite l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici; 90% dei rifiuti prodotti non è pericoloso.

«Il nostro impegno sulla sostenibilità continua anno dopo anno attraverso un percorso volto al miglioramento continuo – ha commentato Paolo Tarchioni, Biesse Group Chief Innovation, Social Responsibility & Quality Officer -. Sostenibilità economica, sociale e ambientale sono da sempre i nostri pilastri di sviluppo che si concretizzano in un impegno costante verso l’innovazione, il territorio e l’ambiente. Quest’anno siamo felici di poter annunciare che le nostre scelte in tema di ambiente, ispirate agli ambiziosi piani Europei in merito alla riduzione delle emissioni di CO2, hanno già portato a risultati davvero rilevanti, come la riduzione del 70% di emissioni ci CO2 rispetto all’anno precedente».

Per quanto riguarda l’attenzione agli stakeholder e al territorio, sono 570 milioni di euro i ricavi totali nel 2020 e di 534 milioni di euro il controvalore economico distribuito; relativamente alle persone 1.500 lavorano in Biesse Group da più di 10 anni, il 95% a tempo indeterminato, il 97% del Senior management è stato assunto localmente, 60.000 ore di formazione sono state erogate a tutti i livelli; nell’R&D sono coinvolte oltre 300 persone altamente qualificate; infine, l’attenzione alla filiera e al territorio è dimostrata dall’89% di acquisti da fornitori locali.

L’impegno di Biesse Group per la sostenibilità in tutti i suoi aspetti, gli ESG (Environmental, Social, Governance) è stato recentemente riconosciuto e premiato sia dalla ricerca «Leader della sostenibilità» promossa dal Sole 24 Ore e realizzata da Statista che vede Biesse Group nel novero delle migliori 150 aziende in Italia, sia dal primo ESG Report italiano realizzato da V-Finance (IR Top Consulting). L’analisi è stata condotta rispetto agli standard settoriali della Materiality Map di SASB su 5 ambiti: ambiente, social capital, human capital, business model & innovation, leadership & governance, e Biesse Group è risultato al top nelle categorie Human capital e Business model & innovation.