Pesaro, bicipolitana Vismara-Cattabrighe-Torraccia. Per Belloni «Accordo o esproprio»

Via libera del Consiglio comunale per il progetto da 900 mila euro. I lavori saranno anche sotto l'asse ferroviario. L'assessore all'Operatività pronto per preparare gara e inizio dei lavori

PESARO – Ciclovia Adriatica, via alla gara e potrebbero esserci espropri. Il Consiglio Comunale ha dato il via agli “interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale con il completamento della Ciclovia Adriatica”, in particolare del tratto di Bicipolitana che collega Vismara – Cattabrighe – Torraccia, con l’approvazione definitiva della variante urbanistica.

Enzo Belloni, assessore all’Operatività ha spiegato: «Siamo al terzo passaggio in Consiglio. Si tratta di un breve ma importante tratto di Bicipolitana in cui interverremo con lavori anche sotto l’asse ferroviario, dal costo complessivo di 900mila euro. Abbiamo raggiunto un accordo con i proprietari dell’area privata interessata dall’intervento; nel caso ci fossero ripensamenti procederemo all’esproprio. Con l’approvazione della delibera ci prepariamo alla gara e all’inizio dei lavori».