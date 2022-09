Pesaro, bicipolitana di via Fratti: ora le procedure per assegnare i lavori

PESARO – Bicipolitana di via Fratti (tra via Belgioioso-Genica), via alle procedure di gara per assegnare i lavori.

Il Consiglio ha approvato “l’adozione definitiva della variante urbanistica con modifica del quadro economico”, esposta dall’assessore all’Operatività Enzo Belloni. «Abbiamo presentato la modifica, in commissione, qualche giorno fa. Rispetto al progetto originario è stato stralciato il tratto previsto lungo il Genica perché le prescrizioni giunte dall’ente competente ci costringevano a realizzare il ponte previsto rialzandolo di 1,5m rispetto all’originario. Ciò comportava un aumento importante dei costi. A questo, si è aggiunta l’attivazione dei residenti: l’infrastruttura sarebbe stata costruita sia su un terreno comunale, sia su privato».

Realizzare il ponte alle condizioni indicate, «Diventava un’operazione complicata, anche per le tempistiche. Si rischiava di compromettere l’intera operazione». Sull’intervento Belloni ha ricordato l’intervento di Marche Multiservizi, «Durante la Conferenza di servizi MMS ha deciso di implementare i lavori in corso ai sottoservizi di via Fratti inglobando anche quelli necessari alla ciclabile. Piuttosto che rifare il lavoro in più tranche, abbiamo preferito prolungarli di qualche tempo, per renderli più funzionali all’interesse della città». Sul quadro economico, «è stato modificato tenendo conto del nuovo prezziario regionale. È stata una necessità dovuta anche al fatto che, negli ultimi mesi è cambiato il mondo. Per evitare spiacevoli sorprese durante la gara d’appalto si è scelto di approfittare dell’occasione e procedere con un progetto più sostenibile».

Il Consiglio comunale ha poi approvato – 18 favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti – la delibera “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune. Approvazione della variante al Prg e al piano del Parco San Bartolo vigenti”. «Si tratta del terzo passaggio della delibera in Consiglio comunale» ha precisato l’assessora alla Rapidità Mila Della Dora. «La Provincia ha dato il suo parere rispetto alle valorizzazioni proposte. L’ente ha confermato parere di conformità favorevole rispetto a tutte le 5 proposte e ha individuato 2 prescrizioni (che non riguardano gli aspetti urbanistici ma la fase progettuale». Nel dettaglio, per la variante via Mazza/via Bonamini, la Provincia ha richiesto di «verificare che previsione parcheggi fosse rispettata» mentre su via Campo sportivo, «di verificare che la parte di alberatura e parcheggio fosse mantenuta» ha detto l’assessora.