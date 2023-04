Pesaro, bici rubate e recuperate: la polizia cerca i proprietari. Le foto della questura

Si tratta di una trentina di biciclette rubate nei garage di Pesaro e messe in vendita sulla rete. Le foto sono visibili sulla pagina Facebook della questura di Forlì

PESARO – Furti a Pesaro, oggetti venduti on line da un finto medico. Ecco le foto delle bici rubate nei garage di Pesaro e recuperate dalla squadra mobile di Pesaro e di Forlì.

Il monopattino rubato

Un 30enne, pregiudicato di origini albanesi, sotto falso nome, si spacciava per un inesistente medico dell’ospedale “Bufalini” di Forlì mettendo in vendita sulla rete biciclette che alcune vittime di furti hanno riconosciuto come proprie.

L’attività ha permesso il ritrovamento di una trentina biciclette di varie fatture, alcune delle quali già riconosciute dai legittimi proprietari, due monopattini elettrici, nonché altri oggetti, tra i quali un casco griffato “Valentino Rossi”.

Le foto sono visibili sulla pagina Facebook della questura di Forlì a questo link

Se qualcuno riconosce la propria bicicletta può contattare direttamente gli uffici della Squadra Mobile al 0543.719558 – 517.