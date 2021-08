Pesaro, bici da corsa rubata: minorenne della baby gang già colpito da daspo di nuovo nei guai

Si tratta di un ragazzino già noto per i vandalismi in piazza Redi nella scorsa primavera. Trovato dalla Polizia e denunciato

PESARO – Ancora in azione uno dei ragazzi della nota baby gang di Piazza Redi. Giovedì notte è stata rubata una bici da corsa modello Moser parcheggiata e legata davanti all’Hotel Spiaggia. Il proprietario ne ha subito denunciato la scomparsa alla Polizia portando con sè la foto del mezzo, parecchio costoso.

Nel tardo pomeriggio di venerdì la squadra volante della Polizia ha riconosciuto la bici in zona mare. La stava guidando un minorenne, volto noto delle cronache perchè già raggiunto dal Daspo Willy in quanto membro della baby gang di Piazza Redi. In primavera i ragazzi erano stati protagonisti di vari episodi tra cui un pugno in faccia a un passante, furti e atti di vandalismo.

Tre di loro non possono avvicinarsi a Piazza Redi, ma il ragazzo in questione si è diretto in zona mare per compiere altri danni. E’ stato denunciato per ricettazione. Il mezzo è stato restituito al proprietario.