Pesaro, Biancani: «La strada del Furlo rischia di non essere riaperta per l’estate»

PESARO – Furlo, la strada rischia di non essere riaperta per tutta l’estate. È l’indiscrezione che filtra tramite il consigliere regionale Andrea Biancani. «In questi giorni sono usciti i risultati delle indagine fatte per verificare se ci sono pericoli rispetto alla riapertura della strada nella Gola del Furlo. Dalle prime indiscrezioni i risultati sono molto preoccupanti. La riapertura della strada va affrontata con procedure di emergenza in quanto occorre partire subito e utilizzare le procedure più rapide. La strada oltre ad essere di interesse pubblico attraversa uno dei posti più belli delle Marche che non possiamo permetterci di non tenere aperta. Turismo Escursionistico e Ambientale, Cicloturistico e Mototuristico sono penalizzati. La chiusura inoltre crea notevoli danni alle attività, sicuramente del Furlo, ma anche a tutte quelle della zona».

Chiusura strada del Furlo, Biancani: «Decisioni rapide»

Dopo le segnalazioni della caduta di sassi a febbraio, il successivo sopralluogo del Vigili del Fuoco, nel febbraio scorso, ha fatto sì che la Gola del Furlo sia stata chiusa al transito.

«Ci vuole una cabina di regia non solo tecnica ma anche politica tra tutti gli enti coinvolti (Regione, Provincia, Comuni di Acqualagna e Fermignano, Enel e Parco). Sono necessarie decisioni rapide perchè dalle informazioni che ho, questa estate, la strada non sarà riaperta. Si deve lavorare, da subito, per iniziare i lavori velocemente che richiederanno comunque mesi di tempo».