Pesaro, Biancani: «Bilancio di previsione, manca mezzo milione della Regione per la Capitale della Cultura»

PESARO – Manca mezzo milione di euro. Il Vicepresidente del Consiglio regionale, Andrea Biancani (Pd), componente della Commissione affari istituzionali prende atto dell’assenza del finanziamento di 500mila euro per il progetto “Capitale italiana della cultura 2024” e presenta un emendamento urgente.

«Le risorse per Pesaro Capitale della cultura non sono stanziate neppure nel bilancio di fine anno. Sono senza parole. Nonostante le promesse sia del Presidente Acquaroli, sia dell’assessore Baldelli – sottolinea Biancani – non c’è traccia del mezzo milione mancante. Il contributo annunciato dalla Regione, che sarebbe dovuto essere da oltre un anno a disposizione del Comune per una corretta programmazione, non è previsto neppure questa volta, nonostante le innumerevoli interrogazioni e i ripetuti emendamenti presentati negli ultimi due anni in occasione delle manovre di bilancio, l’ultimo lo scorso ottobre con l’assestamento. Nel corso della seduta della Commissione, non avendo visto inserita la voce nella relativa tabella (tabella E), dove figurano altri eventi o progetti di investimento, ho chiesto chiarimenti e mi è stato riferito che le risorse saranno individuate all’interno del prossimo Piano della cultura, in programma nei primi mesi del 2024».

Questione di tempi perchè «se mai arriveranno i fondi regionali, accadrà ad evento avviato. Anche quest’ultima opportunità, sebbene già fuori tempo massimo, è stata ignorata. Sono deluso perché alle continue promesse non sono seguiti i fatti, mentre sono stati trovati fondi per decine di progetti ed eventi in altre città, sicuramente meno strategici per la promozione delle Marche».