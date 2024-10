Pesaro, basta bivacchi: cancelli nel loggiato sotto il condominio di via Luca Della Robbia

PESARO – No a bivacchi e rischio spaccio. Arriva il sì dell’amministrazione comunale ai permessi per i lavori che limiteranno l’accesso di estranei dentro il condominio di via Luca della Robbia. Rimangono da concordare l’orario di chiusura notturna e l’altezza e lunghezza della recinzione che si prevede sotto i porticati del palazzo nella parte di strada privata ad uso pubblico. Si attende, infatti, il nuovo progetto del condominio per definire gli ultimi dettagli.

«Le delimitazioni serviranno ad evitare l’accesso, durante le ore notturne, a chiunque non sia residente all’interno della palazzina mantenendo come priorità il benessere dei cittadini che, per via delle continue presenze di estranei nell’atrio del condominio e dei problemi anche legati al bivacco, non si sentivano più completamente liberi di entrare e uscire dalle loro abitazioni», ha precisato il sindaco Andrea Biancani dopo il sopralluogo congiunto con l’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi, l’assessora alla Sicurezza Sara Mengucci e la consigliera comunale Giulia Marchionni «che ringrazio per la sua presenza durante l’incontro con i residenti della zona», ha precisato il sindaco Biancani.

«Il costo degli interventi privati sarà completamente a carico dei residenti ma era necessario il consenso del Comune per delimitare le varie zone che in parte sono private (condominio), in parte pubbliche (il Parco degli Angeli) e in parte private ad uso pubblico (il loggiato sotto la palazzina dove verranno fatti i lavori di delimitazione) – hanno precisato Pozzi, Biancani e Mengucci -. Ora l’ingegnere incaricato dal condominio dovrà provvedere alla modifica del progetto e alla nuova presentazione. L’idea è di creare un collegamento come quello fatto anche in passato tra via Mazza e via Bargnani».

Il cancello dovrà essere aperto di giorno, a determinate ore, per garantire il passaggio al pubblico. Gli orari di apertura e chiusura – si ipotizzava per questi ultimi intorno alle 20.30 – verranno definiti in futuro con gli stessi condomini in base alle rispettive esigenze. Per quanto riguarda il giardino e i due campi comunali davanti al palazzo, «stiamo pensando a diversi progetti di valorizzazione della zona, visto anche le concessioni in scadenza previste per la fine di quest’anno – precisano Biancani, Pozzi e Mengucci -. Chiunque sia interessato alla concessione dei campi, soprattutto se prevedono progetti annuali, può manifestare il suo interesse all’amministrazione comunale che ne valuterà il futuro».



Poi, l’appello alle forze dell’ordine: «Abbiamo avuto modo di constatare personalmente la problematica di cui parlano i residenti, che è assolutamente motivata e reale. Abbiamo già chiesto alla polizia locale di aumentare i controlli nella zona e segnalato la situazione anche alle forze dell’ordine per implementare le verifiche e i controlli», concludono Mengucci e Biancani.