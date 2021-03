Basket, la VL lotta ma Bologna passa a Pesaro

Terza sconfitta consecutiva per la Carpegna Prosciutto che gioca un buon secondo tempo ma non trova la vittoria contro la Virtus Bologna

PESARO- Il ritorno in panchina di coach Jasmin Repesa dopo le settimane di Covid non è riuscito a riportare in casa Carpegna Prosciutto la vittoria. Per la VL, dopo le Final Eight di Coppa Italia, è il terzo ko consecutivo in campionato dopo le sconfitte di Cremona e Varese.

Dopo un primo tempo in cui la squadra pesarese ha fatto tanta fatica nel trovare il fondo della retina, con i primi venti minuti che si sono conclusi con la Virtus avanti per 37 a 28, nella ripresa la VL ha trovato la giusta reazione ricucendo pure a mettere il muso davanti a 6 minuti dal termine.

Nel finale di gara la forza delle V Nere e la maggior esperienza in giocatori come Teodosic, fino a quel momento opaco, han fatto sì che la formazione bolognese sia riuscita a giocare meglio i possessi decisivi.

Nel 70-75 finale per la formazione di Djordjevic in casa Virtus una discreta prova di squadra anche se a Pesaro non si è vista la miglior Bologna. Sono solo due i giocatori in doppia cifra, con Gamble e Belinelli a quota 11 punti.

In casa Carpegna Prosciutto il miglior realizzatore è stato Marko Filipovity autore di una grande partita con 25 punti e un buon 4/9 da tre punti. Buone prove anche per Cain e Tambone, autori rispettivamente di 16 e 13 punti. Sottotono Justin Robinson (5 punti) e capitan Delfino che chiude senza canestri realizzati.