Basket, VL terza bellezza. Sbancata Treviso

Terza vittoria consecutiva per la Carpegna Prosciutto che si lancia in classifica senza Capitan Delfino

TREVISO- Questa VL non si ferma più e vince l’anticipo al PalaVerde di Treviso.

Primo quarto tutto in favore dei biancorossi con un buon impatto sulla gara da parte dei ragazzi di coach Banchi lanciati dai canestri di Jones, Sanford e il neo arrivato Doron Lamb alla sua seconda partita in maglia VL che fanno chiudere i primi dieci minuti avanti 26-17. Secondo quarto in cui il punteggio di abbassa per la VL ma con i biancorossi che amministrano bene il vantaggio grazie a due triple di Zanotti ad inizio periodo che portano la Carpegna Prosciutto ad allungare. All’intervallo il punteggio recita 32-43 in favore dei pesaresi.

Nel terzo quarto la VL soffre e arriva la rimonta dei padroni di casa. Treviso accorcia con i canestri di Akele e Dimsa e la VL fatica a trovare soluzioni e canestri. Al termine del terzo periodo di gioco, dopo un parziale nei dieci minuti di 19-12, i biancorossi sono avanti di 4 sul 51-55.Nel quarto quarto la VL ritrova il feeling che aveva avuto nel primo tempo e riesce a riallungare su Treviso. Lamb e Zanotti, con quest’ultimo migliore in campo con 18 punti e 7 rimbalzi, lanciano i biancorossi con canestri importanti e Pesaro riesce a trovare le giocate decisive per espugnare il PalaVerde di Treviso.

I biancorossi trovano così la loro terza vittoria consecutiva dopo Cremona e Varese, salendo così a quota 8 punti in classifica in attesa delle partite di domani che concluderanno la giornata.