Pesaro, via al bando per la gestione del bar-ristorante al giardino “Riz Ortolani”

Entro il 27 maggio le domande per l'area di palazzo Ricci. Canone annuo da 15 mila euro. Frenquellucci: «Luogo strategico in centro»

PESARO – Il ristorante e bar del cortile di palazzo Ricci, via al bando per la gestione. C’è tempo fino alle ore 13 di venerdì 27 maggio per presentare la domanda per la concessione del locale comunale di via Sabbatini 24 e 28 (posto all’interno di Palazzo Ricci), da adibire a bar e ristorante, come previsto dall’avviso pubblico pubblicato dall’Amministrazione comunale.

«Un luogo centrale nella strategia culturale, turistica e d’accoglienza della città. Gli spazi oggetto del bando, dovranno essere capaci di promuovere le eccellenze enogastronomiche tipiche e ospitare attività collaterali, coniugando quindi la ristorazione a una proposta d’intrattenimento culturale» spiega Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e Partecipazione con delega alle Attività economiche.

Coloro che parteciperanno al bando, dunque, «dovranno presentare una proposta che si inserisca armonicamente nel contesto strutturale di riferimento, l’area del giardino “Riz Ortolani” attiguo a palazzo Ricci. Un piccolo tesoro nel cuore del centro storico, una chicca che sarà bello valorizzare e rendere il più possibile viva» e che sarà utilizzabile compatibilmente con i lavori di ristrutturazione in programma.

L’aggiudicatario, potrà organizzare eventi culturali, musicali e ricreativi, e dovranno garantire l’apertura del locale per l’intera giornata (colazioni, pranzo e cena) e durante lo svolgimento delle attività del Conservatorio e dell’Auditorium. Gli stessi, dovranno garantire l’accesso al cortile dal 1° aprile al 30 settembre, dalle 9 alle 20 e dal 1° ottobre al 31 marzo dalle 9 alle 18.

La durata del contratto è di anni 6 rinnovabili; il canone annuo è di 15.000 euro più Iva.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 13 del 27 maggio 2022, e indirizzate al “Comune di Pesaro – Ufficio Protocollo – Sportello Informa&Servizi esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.pesaro@emarche.it che dovrà riportare l’esatta denominazione o ragione sociale del concorrente, comprensiva di numero telefonico, e indirizzi mail e Pec e riportare la seguente dicitura: «Procedura di selezione per la “Concessione in uso di locale di proprietà comunale sito in Pesaro zona centro storico, via Sabbatini nn.24 e 28 da adibire a bar/ristorante”».

Alla domanda, dovranno essere allegati il progetto tecnico/progettuale e il prospetto di sostenibilità economica finanziaria del soggetto o ditta e il piano economico per il periodo contrattuale.

Il bando è pubblicato nella pagina “Amministrazione trasparente” del Comune e nell’area “Suap” del portale.