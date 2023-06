Pesaro, tornano balneabili le acque in Baia Flaminia e zona Genica

Revocata l’ordinanza di divieto di balneazione. Conti: «Controlli costanti per garantire massima sicurezza e qualità»

PESARO – Valori tornati nella norma, il Comune revoca il divieto di balneazione imposto tramite l’ordinanza di ieri, in due aree di Baia Flaminia e alla foce del Genica: la IT011041044007 (ID BW) denominata “Via Parigi civico 8” e la IT011041044008 (ID BW) denominata “Viale Berna”, entrambe in Baia Flaminia; e la IT011041044016 (ID BW) denominata “30 M Sud torrente Genica” nella foce del Genica.

È quanto previsto dall’ordinanza sindacale n°1186 siglata stamattina, che fa seguito ai campionamenti e alla comunicazione di Arpam – Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, «che ringraziamo per la professionalità e tempestività. Ricordiamo la frequenza dei controlli dei valori delle nostre acque, superiori a quelle imposte dalla legge, per garantire la massima qualità e sicurezza del litorale» sottolinea Maria Rosa Conti, assessora alla Sostenibilità.

Nel testo dell’ordinanza di oggi viene riportato che la stessa “revoca il divieto temporaneo di balneazione, disposto con propria Ordinanza Sindacale n. 1169 dell’8 giugno 2023, nelle acque marino – costiere corrispondenti ai tratti individuati” e “chiuse dall’8 giugno 2023 alla data odierna”. Le stesse, “possono di nuovo essere aperte alla balneazione, dal momento che è stata comunicata ufficialmente la loro ristabilita conformità” inviata “dal competente servizio provinciale ARPAM, che ha eseguito i prelievi dei campioni e le relative analisi”.