Pesaro, Baldantoni sostituisce Briglia nel cda Ami

PESARO – Consiglio di amministrazione di AMI S.p.A., il Comune rinnova i suoi due rappresentanti: confermato Mauro Rossi; Giorgio Baldantoni sostituisce Rito Briglia. Ad annunciarlo all’assemblea dei soci della partecipata affidataria della gestione del trasporto pubblico locale della provincia, è stato l’assessore all’Operatività Enzo Belloni delegato dal sindaco Matteo Ricci.

Entrambi, al termine dell’assemblea convocata per l’approvazione tra l’altro del rinnovo delle cariche in scadenza, hanno rivolto il loro «grazie a nome dell’intera Amministrazione, a Briglia per l’impegno e l’apporto dato nel suo mandato e un benvenuto e un augurio di buon lavoro a Baldantoni, figura dalla grande esperienza politica che sappiamo potrà dare un importante contributo in rappresentanza del Comune di Pesaro insieme a Rossi».