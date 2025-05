Pesaro, Avs e Europa Verde denunciano: «Falla nell’accoglienza: migranti abbandonati in strada»

PESARO – Il rischio che i migranti finiscano in strada, scatta l’interrogazione di Luana Zanella di AVS a Pesaro circa un centinaio potrebbero non avere più un tetto.

«Le Prefetture delle Marche starebbero preparando provvedimenti di cessazione dell’accoglienza di titolari di protezione internazionale o speciale con la conseguente espulsione dai Centri di Accoglienza Straordinaria. Parliamo – ha sottolineato in conferenza stampa Gianluca Carrabs della direzione nazionale dei Verdi – di soggetti che hanno ottenuto dalla Commissione Territoriale il riconoscimento del titolo di rifugiati, protezione sussidiaria e protezione speciale, ma non hanno in mano i documenti per poter esercitare i loro diritti, alcuni di questi non hanno un lavoro, nessuno di questi ha una casa. Questo è un atto di estrema gravità non solo da un punto di vista umanitario, ma anche e soprattutto da un punto di vista della sicurezza pubblica sul nostro territorio».

«Giovani minorenni, per lo più, lasciati a se stessi senza nessun punto di riferimento, lavoro e dimora, saranno facile preda della delinquenza. Invece di programmare il sistema di accoglienza si preferisce scarica il problema sui richiedenti asilo, cioè proprio sui più fragili, che scappano da guerre e carestie, aumentando la marginalità e la precarietà e l’insicurezza per tutti i cittadini».

Con la circolare del 7 agosto 2023, il ministro avrebbe dato il via libera ai prefetti di «disporre la cessazione delle misure di accoglienza per i soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale anche nelle more della consegna del conseguente permesso di soggiorno». In altre parole, la direttiva invita i prefetti a mettere alla porta tutti i richiedenti asilo che hanno ottenuto la protezione internazionale, anche se sono in attesa del permesso di soggiorno o del trasferimento in una struttura del SAI.

Avs precisa che «per il Viminale la misura è necessaria, tanto in un’ottica di corretto utilizzo delle risorse pubbliche, quanto al fine di assicurare il turn over nelle strutture di accoglienza e garantire la disponibilità di soluzioni alloggiative in favore degli aventi diritto».

Per questo la deputata Luana Zanella capogruppo di AVS alla Camera dei Deputati ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro degli Interni per sapere se non ritenga urgente ed importante modificare la circolare del 7 agosto 2023.

«È inconcepibile dichiara – Adriana Fabbri capogruppo AVS Comune di Pesaro – che il governo, raccolta la difficoltà delle Prefetture di reperire nuove strutture da allestire a Centri di Accoglienza Straordinaria, pensa così di risolvere la situazione scaricando di fatto il problema sui singoli comuni, con conseguenti enormi problematiche sociali nei diversi territori, dal momento che migliaia di rifugiati privi di mezzi e senza accoglienza si troveranno allo sbando in strada e dunque a carico del welfare locale. In questo modo, oltre a violare il diritto all’accoglienza dei/delle titolari di protezione internazionale e speciale, il Ministero si pone in netto antagonismo con i Comuni, delegando a loro la questione e senza dotazione di risorse».

«È necessario – dichiara infine Zanella- un intervento normativo che riporti la questione dentro il quadro previsto dalle direttive europee e non si creino ulteriori ghetti e disagio sociale estremo, scaricato sui territori. È necessario predisporre misure di accoglienza impedendo che centinaia di persone titolari di diritti fondamentali e inviolabili vengano trasformate in “senza fissa dimora” e abbandonate per strada, ma anche attivando strutture CAS solo ove strettamente necessario e assicurando comunque standard adeguati e dignitosi della persona umana, investendo da subito la maggior parte delle risorse per un forte e veloce ampliamento del sistema di accoglienza SAI, sia per adulti e famiglie che per i minori non accompagnati».