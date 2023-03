Pesaro, Avo cerca volontari in ospedale: ecco il corso di formazione per supportare i malati oncologici

PESARO – Un corso di formazione per aspiranti volontari. Lo propone ai cittadini l’associazione Avo Pesaro – Associazione Volontari Ospedalieri odv. Gli incontri si terranno ogni martedì e giovedì a partire dal 28 marzo fino al 20 aprile, dalle 18 nella sede Avo di Pesaro, in Via Carnevali 19. La partecipazione è gratuita. Fra i temi trattati negli otto appuntamenti, la comunicazione nelle relazioni di aiuto, il volontariato di Avo in ospedale, la relazione con il paziente oncologico, testimonianze e condivisioni, in un calendario che vede gli incontri condotti dal presidente dell’associazione Donato Suffoletta e dal dottore Daniele Marini.

Le volontarie Avo

Avo – Sezione Pesaro è costituita da persone che dedicano gratuitamente parte del loro tempo al servizio dei malati durante la degenza in ospedale o che vivono nelle rsa, portando supporto umano soprattutto a chi si ritrova in solitudine. L’associazione è nata nel 1986 e oggi sono circa 30 i suoi volontari e volontarie, attive anche con la linea telefonica “Noi ci siamo!”, per offrire un sollievo alla solitudine e allo sconforto, non solo di chi si ritrova in ospedale, ma anche di chi si sente così da casa. Avo è presente su scala nazionale e si articola in associazioni locali, ciascuna indipendente sul piano organizzativo, proprio come Avo Pesaro, che è aperta a tutti i volontari, “senza distinzione di condizioni sociali, di idee, di religione, di età – spiega l’odv – per mettere in comune gli sforzi di coloro che vogliono aiutare i malati”.Per informazioni ed iscrizioni telefonare alla segreteria AVO Roberta 3473132347 – oppure al 3311246655 (Donato).