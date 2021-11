Pesaro, aveva esploso tre colpi di pistola in zona stazione, denunciato

PESARO – Tre spari in zona stazione che avevano allarmato la città, trovato e denunciato il responsabile.

A seguito della segnalazione effettata al 112, giunta nella mattinata del 15 novembre scorso da parte di un cittadino, circa la presenza di tre soggetti presso un sottopasso di questo centro, uno dei quali aveva esploso tre colpi di pistola, il personale della polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile di Pesaro, giunto immediatamente sul posto, ha avviato le indagini del caso.

In tale contesto, grazie ad una minuziosa analisi delle immagini registrate da telecamere di sorveglianza, gli investigatori risalivano velocemente al soggetto, risultato essere uno straniero, che aveva sparato i colpi di pistola, che al momento non si poteva escludere potesse trattarsi di un’arma vera; l’uomo, infatti, risultava essere conosciuto in quanto arrestato in precedenza per spaccio di sostanze stupefacenti e sino a pochi giorni prima ristretto agli arresti domiciliari.

Il sospetto nelle ore successive è stato rintracciato e sottoposto a perquisizione. È stato trovato in possesso di una pistola in metallo, che fortunatamente risultava essere una scacciacani, priva di tappo rosso e riproducente in maniera fedele una pistola vera.

L’uomo è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 4 secondo comma della L. 110/1975, per aver portato fuori dalla propria abitazione una pistola scacciacani in metallo priva di tappo rosso pressoché indistinguibile da una pistola vera e pertanto equiparata ad arma.