Pesaro, avanzano i lavori al cavalcaferrovia: ecco come cambia la viabilità

PESARO – Avanzano i lavori al cavalcaferrovia Giorgio De Sabbata e nel sottopasso ciclopedonale che collega via Cardinal Massaia a viale XXIV Maggio.

Lavori per i quali sono necessarie modifiche – a step – alla viabilità. Da oggi, giovedì 1 giugno, il cantiere sul cavalcaferrovia è avanzato fino a raggiungere il culmine dell’infrastruttura. Uno spostamento che ha permesso di “liberare” l’area dove hanno avuto inizio i lavori e, di conseguenza, l’accesso alla sottostante via del Miralfiore percorribile fino all’ingresso carrabile del complesso dei Cappuccini (chiesa parrocchiale di San Francesco di Assisi) e ai parcheggi della stazione, lato Parco Miralfiore, che tornano a essere raggiungibili secondo la viabilità ordinaria. Dai parcheggi della stazione il collegamento pedonale più immediato per il centro sarà il sottopasso pedonale della stazione, quello che collega l’area del Miralfiore a piazza Falcone e Borsellino.

Da lunedì 5 giugno, inoltre, per consentire le nuove operazioni in programma, sarà chiuso al transito il sottopasso ciclopedonale di via Cardinal Massaia. Dalla stessa data, sarà vietata la circolazione dei mezzi, anche nel tratto in curva della stessa strada, lungo il perimetro del sagrato della chiesa e, per due settimane, l’area sarà interdetta anche ai pedoni per motivi di sicurezza.

Per raggiungere il centro storico dall’area dei lavori, pedoni e ciclisti possono continuare a usufruire del sottopasso di via Rossi (per un paio di settimane non raggiungibile da via Cardinal Massaia).