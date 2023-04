PESARO – Fa l’autostop e deruba due conducenti, denunciato. I carabinieri della Stazione di Montecchio di Vallefoglia hanno denunciato in stato di liberà un 40enne, di origine marocchina, con numerosi precedenti penali, ritenuto responsabile di furto aggravato.

È accaduto, infatti, che nelle ultime settimane i militari hanno ricevuto due denunce di furto: la prima da parte di un uomo di 64 anni che ha segnalato la sottrazione del suo telefono cellulare, la seconda da una donna di 32 anni a cui ignoti hanno rubato la borsetta con all’interno denaro, documenti ed effetti personali.



Entrambi i denuncianti hanno riferito ai carabinieri di avere concesso un passaggio, con le rispettive autovetture, a uno straniero a loro sconosciuto, salvo poi accorgersi di essere stati derubati degli effetti personali custoditi all’interno del veicolo.



I militari, sulla base delle descrizioni fornite dalle vittime, sono rapidamente risaliti a un uomo, a loro ben noto per le sue vicissitudini giudiziarie, che è solito spostarsi sul territorio chiedendo passaggi agli automobilisti in transito, riuscendo, quindi, a ricondurre univocamente all’uomo i due furti in questione.