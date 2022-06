Pesaro, automobilista ubriaco si scaglia contro gli agenti: scatta l’arresto

PESARO – Ubriaco in strada, fermato dalla polizia dopo una serie di segnalazioni di cittadini allarmati. È successo nella notte del 2 giugno in zona via Flaminia-via Fratti. L’allarme è scattato poco prima delle 22, in via Tumiati, una traversa di via Fratti. L’uomo procedeva a zig zag e le sue condizioni erano decisamente alticce. Un rischio per lui ma anche per l’incolumità altrui.

Fra l’altro con lui c’era anche la moglie con cui ha iniziato a litigare e ad alzare la voce. Gli agenti della squadra volante della Polizia sono intervenuti immediatamente ma mentre stavano svolgendo gli accertamenti di rito. Ma l’uomo, in preda ai fumi dell’alcol ha avuto una reazione inconsulta e ha iniziato a dare in escandescenze: prima continuando a urlare e a inveire con la consorte mentre inutilmente si cercava di calmarlo, poi finendo con l’aggredire gli agenti che lo invitavano a calmarsi.

Niente da fare: ancora urla e spintoni. L’automobilista ormai fuori di sè si è scagliato anche fisicamente contro i poliziotti ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni poi è stato portato in cella di sicurezza in attesa di essere processato per direttissima. Conseguenze anche a livello di sanzioni del codice della strada per guida in stato di ebbrezza.