Pesaro, entra in una autofficina e ruba i soldi in cassa

PESARO – Entra in officina e sparisce la cassa. I carabinieri sono intervenuti in via Toscana nel tardo pomeriggio di giovedì perché un uomo si era introdotto in una autofficina. Qui si era diretto verso la cassa da cui ha preso circa 750 euro. I proprietari si sono accorti della sua presenza e hanno provato ad avvicinarlo per chiedere conto di cosa stesse facendo nell’officina.

Ma lui è scappato di corsa, si è infilato in un’auto parcheggiata lì vicino ed è fuggito a tutta velocità. Poi i proprietari si sono accorti dell’ammanco dalla cassa e hanno dato l’allarme ai carabinieri che sulla base delle descrizioni cercheranno di risalire al responsabile.