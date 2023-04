Pesaro, in auto con la droga vicino al parco Miralfiore: denunciata una coppia

PESARO – Eroina e hashish, coppia denunciata per spaccio. I poliziotti della Volante sono intervenuti nella tarda serata di venerdì al parco Miralfiore. Qui hanno controllato un uomo e una donna italiani residenti a Fano, entrambi di 38 anni, con precedenti specifici legati alle sostanze stupefacenti. I due, a bordo di auto nei pressi del Parco Miralfiore, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish (poco più di 2 grammi) e una di eroina.

Perquisita la loro abitazione a Fano, sono stati rinvenuti altri 10 grammi di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento. Entrambi sono stati quindi denunciati in stato di libertà per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti. Disoccupati, secondo gli inquirenti, erano venuti a Pesaro per poter vendere qualche dose in quella che è ormai tristemente nota come area di spaccio e consumo di stupefacenti. La Questura lo scorso novembre ha disarticolato gruppi di nigeriani che detenevano il controllo dello spaccio grazie a 19 misure cautelari. Ma il fenomeno continua comunque ad esserci. Anche alla vigilia di Miraviglia, la manifestazione prevista per oggi in cui i bambini potranno barattare i loro giochi usati, assistere a concerti e spettacoli.