Pesaro, autisti senza pass: Adriabus riduce le corse

PESARO – Autisti senza Green Pass, corse ridotte. Adriabus annuncia quanto accadrà in questi giorni. Si stima che un 15-18% sia senza carta vere. «Con l’introduzione del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, Adriabus per i giorni 15 – 16 e 17 ottobre metterà in atto la riduzione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale.

Adriabus ha cercato di garantire tutte le corse programmate nell’orario di punta della giornata, incluse tutte le corse scolastiche. Per restare sempre aggiornati, s’invita la clientela a consultare il sito www.adriabus.eu, oppure la pagina Fb Adriabus Trasporto Pubblico oppure il profilo Instagram, o la chat on-line presente sul nostro sito, o scaricando la ns. App.



Rimane operativo il nostro servizio di informazione al numero 800664332 da telefono fisso oppure lo 0722 376738 da cellulare dal lunedì al sabato».