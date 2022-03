PESARO – Hanno cosparso la chiesa di gel per le mani cercando di dargli fuoco. Atto di vandalismo in chiesa.

Il fatto è accaduto nella chiesa di Villa San Martino e i protagonisti sarebbero dei ragazzini minori di 14 anni, già identificati e conosciuti nella zona.



Sono entrati nella chieda di Villa San Martino è hanno preso la confezione di gel igienizzante per le mani all’ingresso. Hanno aperto il contenitore e sparso il liquido denso in tutta la chiesa, su panche e pavimenti. Poi si sono avvicinati all’altare dove, con ogni probabilità, hanno tentato di dare fuoco al gel pensando potesse essere infiammabile. Ma la percentuale di alcol è irrisoria così non ci sono riusciti. Sono però rimasti nel pavimento vicino all’altare strati di gel anneriti ma non bruciati.



Poi hanno divelto la cassette delle offerte e si sono impossessati del denaro che conteneva. Un’incursione che ha creato grande amarezza nei residenti e nei fedeli. Durante l’omelia della messa domenicale i sacerdoti hanno condiviso con i fedeli la notizia di questa incursione. Del resto in città sono varie le baby gang in azione, formate ovviamente da ragazzi minorenni ma in alcuni casi di un’età inferiore ai 14 anni e dunque anche non imputabili.



Già tre le denunce a minorenni per atti di vandalismo a Cattabrighe. Lì avevano colpito al centro civico.