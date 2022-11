PESARO – Aprirsi e raccontare. Dal 21 al 25 novembre Marche Nord attiva uno sportello di ascolto gratuito per le donne e per i loro familiari che vogliono acquisire maggiori informazioni su eventuali percorsi di uscita dalla violenza attraverso la rete dei servizi. È questa l’iniziativa che l’azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, in collaborazione con la Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza in occasione di “H-Open Week contro la violenza sulle donne”.

«Un percorso – spiega la Responsabile della struttura di Psicologia Ospedaliera di Marche Nord, Michela Fortugno – a cui teniamo particolarmente e che finalmente abbiamo potuto rimettere in piedi dopo due anni di pandemia. Sarà disponibile infatti una linea telefonica attiva dal 21 al 25 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, attraverso la quale i cittadini e le cittadine potranno richiedere informazioni sul tema e, se vogliono, fissare un primo colloquio informativo sulla rete antiviolenza. L’obiettivo è quello di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Chiedere aiuto e subito è il primo passo per uscire dal tunnel di violenza di genere, ormai una grave emergenza sociale che necessita della massima attenzione. Per prevenire e proteggere le vittime di violenza servono iniziative mirate per far sì che le donne chiedano aiuto da subito».

I servizi offerti in tutta Italia dagli ospedali che asseriscono alla rete di H-Onda sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page.

La linea telefonica sarà attiva dal 21 al 25 novembre, dalle 9 alle 11, al numero 0721.882510.