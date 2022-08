PESARO – Vandali in azione all‘Istituto Tecnico per l’Agraria, l’Agroalimentare e l’Agroindustria di Pesaro. Nella notte a cavallo tra il 2 e 3 agosto dei balordi si sono introdotti nel plesso ed avrebbero provocato diversi danni: danneggiato il telone del rimessaggio degli attrezzi agricoli, le aule del container e la zona della cucina. Sul posto è intervenuta la Scientifica per i rilievi del caso.

«Ferma condanna dell’atto vandalico. Grazie alla collaborazione tra i nostri uffici e i tecnici della scuola ci attiveremo fin da subito per ripristinare i danni. Ringraziamo le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute dopo la segnalazione». Così il presidente della Provincia Giuseppe Paolini intervenuto su quanto accaduto.

«La Provincia è in costante contatto con la dirigenza della scuola, che sta ultimando l’elenco dei danni. Subito dopo la denuncia che sarà presentata dall’Istituto, metteremo in atto tutte le procedure relative all’assicurazione», ha evidenziato il dirigente provinciale all’Edilizia Scolastica Maurizio Bartoli.