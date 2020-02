Pesaro, i ladri senza pietà anche all’asilo nido. Colpo anche in una pizzeria

Dall'Albero Azzurro di Borgo Santa Maria rubata la colletta dei genitori per comprare colori per bambini. Fondo cassa al Porto's di via Cecchi, dove è stata forzata la porta d'ingresso

PESARO – I ladri non risparmiano neanche l’asilo nido. Poi furti anche in piccoli esercizi commerciali, forse un balordo che sta prendendo di mira alcune attività del centro di Pesaro.

Ma andiamo in ordine. Ignoti si sono introdotti nell’asilo Albero Azzurro di Borgo Santa Maria forzando tre porte. Qui hanno rubato un Tablet del comune e 120 euro che erano provento di una raccolta fondi dei genitori per comprare materiale di cancelleria e per i lavoretti dei bambini. Poi si sono spostati alla scuola adiacente Dire Fare Giocare forzando una porta. Ma qui non hanno rubato nulla. I furti sono stati denunciati ai carabinieri di Borgo Santa Maria.

Furti a Pesaro anche nella notte tra lunedì e martedì. Probabilmente un balordo che punta a razziare le casse dei piccoli locali.

Il primo colpo alla pizzeria Porto’s di via Cecchi dove è stata forzata la porta di ingresso e rubato il fondo cassa di circa 50 euro in monete. Non certo opera di una banda di ladri specializzati e professionisti.

A qualche centinaio di metri da segnalare il tentativo di intrusione alla parrucchieria Max Uomo di viale Fiume, sempre in zona mare. Qui qualcuno ha tentato di infrangere la vetrata, ma i colpi hanno svegliato i vicini. Sembra che qualcuno si sia affacciato e il ladro abbia desistito dal suo proposito, disturbato. Dunque è stato messo in fuga e si parla per fortuna solo di un tentato furto. Entrambi i furti sono stati denunciati alla polizia che ha avviato le indagini.

Sono giorni caldi perchè si susseguono le razzie nei piccoli negozi dal bar al ristorante.