Pesaro, asfalti e ciclabili: interventi su SS16, via Solferino e Strada Montefeltro

PESARO – Asfalti e ciclabili in via Solferino, Statale 16 e strada Montefeltro entro fine estate. Ad annunciare una nuova tranche di interventi di manutenzione straordinaria, il sindaco Matteo Ricci e l’assessore all’Operatività Enzo Belloni. «Un milione e mezzo per l’asfaltatura di strade, marciapiedi e piste ciclabili». Dopo i lavori nelle strade secondarie comunali, tra le altre a Montegaudio, Monteciccardo, Villa Betti (per un costo complessivo di 800mila euro), «ora – spiega Belloni – cerchiamo di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini andando ad intervenire principalmente nelle strade di grande percorrenza», come ad esempio via Solferino, la SS16, strada Montefeltro. Non solo, «con gli interventi andremo a sistemare anche tratti compromessi che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, hanno riportato la presenza di buche o deformazioni. Punti della città, che ci sono stati indicati dai rappresentanti di Quartiere».

Non solo strade di grande percorrenza, ma anche marciapiedi e piste ciclabili: «Vogliamo migliorare la sicurezza dei ciclisti, motociclisti e dei pedoni – conclude Belloni –. Gli interventi, pensati soprattutto per migliorare la viabilità della città, dovrebbero concludersi entro la fine dell’estate». Poi, «si passerà al centro storico. In previsione, come già annunciato in Consiglio comunale, anche la “straordinaria manutenzione della pavimentazione di piazza del Popolo».

Marciapiedi ciclabili. Tra gli interventi in cantiere, anche quelli di straordinaria manutenzione ai marciapiedi ciclabili. « L’intervento rientra nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 21-23, per una spesa complessiva di circa 200mila euro».