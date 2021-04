Pesaro, Artù e Minni in fuga sulla statale: due cani salvati dai carabinieri

PESARO – Scappati di casa, Artù e Minni vengono salvati e riconsegnati al loro padrone.

Uno è un pastore del Caucaso, un cane di 3 anni, una razza di grossa taglia che può arrivare fino a 100 kg nei maschi adulti. L’altro è un Jack Russell, una razza che non arriva a 8 kg. Nonostante la differenza di stazza sono inseparabili, e tra i due l’alfa è il Jack Russell. Piccolo ma determinato.



I militari del nucleo operativo radio mobile della compagnia di Pesaro stavano attraversando la Statale all’altezza di Case Badioli, in direzione Gabicce, quando si sono visti attraversare la strada da due cani. Una situazione molto pericolosa, vista la notte, per conducenti e gli stessi cani. Così li hanno seguiti e hanno cercato di indirizzarli verso una strada sterrata.

Il pastore del Caucaso

I due animali hanno imboccato via Rossellini e i carabinieri sono riusciti a trattenerli all’interno di un cancello, aperto. Ma il proprietario dell’abitazione non era il loro padrone. I militari hanno quindi chiamato il servizio veterinario e tramite l’anagrafe canina, è riuscito a scoprire chi fosse il padrone. Si trattava di un signore di Colombarone. L’uomo era felicissimo perché, dopo ore di apprensione, ha ritrovato i suoi amatissimi cani. Erano fuggiti alle 18 circa e da quel momento erano scattate le ricerche. Artù e Minni hanno vissuto un’avventura insolita nel giorno di pasquetta, una gita fuori porta molto pericolosa. Ma per fortuna, grazie all’aiuto dei carabinieri, tutto si è risolto per il meglio.