Pesaro, in arrivo le bollette Tari e la previsione di incasso è di quasi 20 milioni di euro

PESARO – Stanno arrivando in questi giorni le bollette della Tari, la tassa sui rifiuti. Da un lato l’attesa era alta perché il Comune ha previsto una agevolazione per famiglie e contribuenti con un Isee sotto i 20mila euro. In pratica si pagherà solo la prima delle quattro rate. Ma per ottenere lo “sconto” è necessario dimostrare di aver pagato la prima rata, dunque i pesaresi erano in attesa dei cedolini.

Ma ecco quanto si prevede di incassare dalla tassa sui rifiuti: oltre 19 milioni di euro. Questo quanto emerge dall’albo pretorio in cui il Comune di Pesaro prende atto la Società Marche Multiservizi Spa ha provveduto all’emissione per l’anno 2022 degli avvisi Tari per il Comune di Pesaro che porteranno in cassa 19.917.237 euro. Cifra che vedrà qualche ritocco verso l’altro perché viene espressamente detto che la somma è «comprensiva degli effetti dovuti all’applicazione del limite alla crescita alle entrate tariffarie previsto da Arera».