Arrivato il 10% previsto dai fondi nazionali del piano di resilienza. Ecco come cambieranno il San Domenico, palazzo Mazzolari e palazzo Almerici

PESARO – Ecco le prime somme del Pnrr per cantieri in città. Si parla di un 10% a titolo di acconto per i progetti milionari finanziati dal Pnrr- Rigenerazione urbana e destinate ai contenitori di Palazzo Mazzolari-Mosca, Palazzo Almerici e del complesso San Domenico. La determina è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Pesaro.

Nel dettaglio si parla di un primo acconto di 800 mila euro erogato per la riqualificazione e valorizzazione di Palazzo Mazzolari (su 8 milioni e 800mila euro), altri 440 mila euro destinati a Palazzo Almerici sede della Biblioteca e dei Musei Oliveriani (su 4 milioni e 440mila euro), e 760 mila euro a beneficio della trasformazione e recupero di Palazzo San Domenico (su 7 milioni e 600mila euro). In tutto 2 milioni sui 20 previsti per cambiare il volto di questi contenitori.

Per Palazzo Mazzolari-Mosca, l’obiettivo è realizzare prima la nuova ala al piano terra del complesso architettonico e in futuro rendere fruibili i depositi.

Per Palazzo Almerici l’idea è la ristrutturazione dei solai, fondamentali per la sopravvivenza della Biblioteca e dei carichi dati dal materiale librario e dalle opere esposte, oltre all’ampliamento degli spazi di lettura e la chicca con il recupero della vecchia Torre libraria.

Infine al San Domenico, che sarà in funzione delle esigenze dell’Università Politecnica delle Marche, prevede una sistemazione del chiostro da destinare una nuova piazza scoperta che ospiti eventi legati alla socialità e creatività e l’utilizzo delle sale da destinare a uffici comunali.